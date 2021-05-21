В офисе Зеленского отреагировали на скандал из-за вышиванки

В офисе президента Украины Владимира Зеленского отреагировали на скандал с вышиванкой. По мнению советника главы офиса Михаила Подоляка, критика в адрес украинского лидера является «немотивированной».

Зеленский накануне поздравил жителей страны с Днем вышиванки. На его странице в Instagram появилось фото, где президент с супругой запечатлены в национальной одежде. Подписчиков Зеленского снимок возмутил: его обвинили в незнании истории собственной страны, так как на фото пользователи Сети опознали русскую косоворотку.

Подоляк заявил изданию Obozrevatel, что вышиванка - это «не один какой-то образ, не один узор, не одна модель». По его словам, рубашка, которую надел Зеленский, представляет собой современную интерпретацию региональных особенностей страны.

Дизайнер Артем Климчук, в свою очередь, отметил, что создал вышиванку на основе экспонатов из музеев и немного «осовременил». Он объяснил, что боковой разрез на рубашке был широко распространен на востоке Украины в XIX веке.

«Также мы использовали традиционные орнаменты региона и характерный вырез на рубашке для женщин квадратной формы», - добавил Климчук.

Ранее фотографию Зеленского оценила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.