Глава СК Бастрыкин прибыл в Казань

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин прибыл в Казань, где во вторник, 11 мая, произошла стрельба в одной из школ. Об этом сообщили в пресс-службе президента республики Рустама Минниханов

По предварительной информации, Бастрыкин лично посетит школу, где произошла стрельба.

Двенадцатого мая в Татарстане объявлен день траура. Соответствующее решение принял глава республики.

По данным НАК, первые выстрелы раздались в 09.30 утра. Прибывшие на место происшествия правоохранители незамедлительно эвакуировали учащихся и начали проведение антитеррористической операции на территории гимназии. В результате оперативных действий стрелок был задержан.

Генеральная прокуратура взяла на контроль проверку после трагических событий в Казани. Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат уголовное дело о нападении на школу. По факту нападения возбуждено уголовное дело.

Жертвами стрельбы стали девять человек, в том числе семеро детей. 23 человека пострадали. Уполномоченный по правам ребенка при президенте Российской Федерации Анна Кузнецова навестила детей в палатах медучреждения и поговорила с врачами о ходе лечения пациентов.

В память о погибших жители Казани всю ночь несли цветы, игрушки и свечи к месту трагедии. Люди не могли сдержать эмоций. Эта трагедия никого не оставила равнодушным.