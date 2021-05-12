Кузнецова посетила больницу, где находятся пострадавшие дети из школы в Казани

После трагедии в гимназии Казани в столицу Татарстана сразу же прилетела уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова. Омбудсмен посетила больницу, куда были госпитализированы раненые при стрельбе ученики школы.

Кузнецова отметила, что дети, получившие не настолько опасные для жизни ранения, находятся в хорошем настроении, пожелала скорейшего выздоровления и - аппетита.

«Вы кушайте побольше, это взрослые все худеют, а вам - кушать надо побольше», - напутствовала уполномоченный по правам ребенка.

Позже журналистам Кузнецова рассказала, что в реанимации находятся дети в особо тяжелом состоянии. Обсудив с докторами перспективы их лечения, стало понятно, что некоторые из ребят будут отправлены в Москву. Некоторые из них, отметила омбудсмен, уже стоят на ногах, а другим еще необходим постельный режим после перенесенных операций.

«Конечно, дети находятся в таком подавленном состоянии, но со всеми общаются психологи. Каждому ребенку уделено внимание и хочется сказать спасибо докторам», - пояснила Анна Кузнецова.

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, уточняя информацию по погибшим при стрельбе в гимназии №175 в Казани, рассказал, что при стрельбе, которую в учебном заведении открыл бывший ученик гимназии, погибло девять человек, еще 21 человек - госпитализирован.