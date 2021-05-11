Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат уголовное дело о нападении на школу в Казани. Об этом сообщили в ведомстве.

Сегодня в гимназии №175 на улице Файзи в Казани произошла стрельба и прогремел взрыв. По факту произошедшего заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ.

По данным НАК, первые выстрелы раздались в 09.30 утра. Прибывшие на место происшествия правоохранители незамедлительно эвакуировали учащихся и начали проведение антитеррористической операции на территории гимназии. В результате оперативных действий стрелок был задержан.

В результате трагедии погибли семеро учеников, еще 16 человек, включая сотрудников гимназии, получили различные ранения. Ил-76 МЧС России готовится к вылету в Казань для эвакуации пострадавших при стрельбе в школе.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе. 12 мая в Татарстане объявлено днем траура.