Жители Казани всю ночь несли цветы к школе, где произошла стрельба

Вся страна скорбит по погибшим в Казани - к школе, где произошла стрельба, всю ночь несли цветы, игрушки и свечи.

Люди не могут сдержать эмоции. Эта трагедия никого не оставила равнодушным. Сотни горожан длинной вереницей тянулись к импровизированному мемориалу у входа в школу.

В среду, 12 мая, в Татарстане объявлен день траура. Соответствующее решение принял президент республики Рустам Минниханов.

По данным НАК, первые выстрелы раздались в 09.30 утра. Прибывшие на место происшествия правоохранители незамедлительно эвакуировали учащихся и начали проведение антитеррористической операции на территории гимназии. В результате оперативных действий стрелок был задержан.

Генеральная прокуратура взяла на контроль проверку после трагических событий в Казани. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат уголовное дело о нападении на школу в Казани. По факту нападения возбуждено уголовное дело.

Жертвами стрельбы стали девять человек, в том числе семеро детей. 21 человек - госпитализирован. Уполномоченный по правам ребенка при президенте Российской Федерации Анна Кузнецова навестила детей в палатах медучреждения и поговорила с врачами о ходе лечения пациентов.