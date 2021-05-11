В среду, 12 мая, в Татарстане объявлен день траура из-за трагедии в школе №175 на улице Файзи в Казани, где была открыта стрельба. Соответствующее решение принял президента республики Рустам Минниханов.

«Решением президента республики 12 мая в Татарстане объявлено днем траура», - заявила журналистам руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

Трагедия произошла во вторник, 11 мая. Согласно данным Национального антитеррористического комитета, первые выстрелы в гимназии раздались в 09:30 утра, куда вошел вооруженный преступник и начал стрелять.

На место ЧП прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые начали незамедлительно эвакуировать учащихся. В результате оперативных действий стрелок был задержан.

Согласно официальным данным, погибли семеро человек, еще 16 человек ранены. При этом СМИ сообщают о 11 жертвах.