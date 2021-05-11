В НАК сообщили подробности о стрельбе в казанской школе
Правоохранители эвакуировали учащихся гимназии и начали антитеррористическую операцию на ее территории.
© Видео: НАК © Фото: Максим Богодвид, РИА Новости
В Национальном антитеррористическом комитете сообщили подробности о стрельбе в казанской школе.
По данным НАК, первые выстрелы раздались в учебном учреждении на улице Джаудата Файзи в 09:30 утра. Вооруженный преступник вошел в гимназию № 175 и начал стрелять.
Прибывшие на место происшествия правоохранители незамедлительно эвакуировали учащихся и начали проведение антитеррористической операции на территории гимназии.
В ходе оперативных действий нападавшего удалось задержать. Однако в результате трагического инцидента погибли семеро учеников, еще 16 человек, включая сотрудников гимназии, получили различные ранения. В настоящий момент им оказывается вся необходимая медицинская помощь.