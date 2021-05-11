Ил-76 МЧС России готовится к вылету в Казань для эвакуации пострадавших при стрельбе в школе

Медицинский самолет Ил-76 МЧС России готовится к вылету из аэропорта Жуковский в Казань для эвакуации пострадавших при стрельбе в школе. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Сообщается, что на борту самолета установлены специальные медицинские модули для перевозки пострадавших в столичные лечебные учреждения. Пострадавших сопроводят медицинские работники отряда «Центроспас» МЧС РФ.

Сегодня в гимназии №175 на улице Файзи в Казани произошла стрельба и прогремел взрыв. По данным НАК, первые выстрелы раздались в 09:30 утра. Прибывшие на место происшествия правоохранители незамедлительно эвакуировали учащихся и начали проведение антитеррористической операции на территории гимназии. В результате оперативных действий стрелок был задержан.

В результате трагедии погибли семеро учеников, еще 16 человек, включая сотрудников гимназии, получили различные ранения. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе. 12 мая в Татарстане объявлено днем траура.