Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в школе в Казани

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в школе в Казани.

Глава государства поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и министру просвещения Сергею Кравцову вылететь на место происшествия.

Сегодня в гимназии №175 на улице Файзи в Казани произошла стрельба и прогремел взрыв. По данным НАК, первые выстрелы раздались в 09.30 утра. Прибывшие на место происшествия правоохранители незамедлительно эвакуировали учащихся и начали проведение антитеррористической операции на территории гимназии. В результате оперативных действий стрелок был задержан.

В результате трагедии погибли семеро учеников, еще 16 человек, включая сотрудников гимназии, получили различные ранения. 12 мая в Татарстане объявлено днем траура.