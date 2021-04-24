Повелители трех стихий: новые кадры возвращения военных и техники после масштабных учений в Крыму
В активной фазе учений принимали участие более 10 тысяч военнослужащих, 1,2 тысяч единиц вооружения и военной техники, из них более 40 кораблей и катеров, 20 судов обеспечения и до 200 летательных аппаратов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Бойцы Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ), которые были задействованы в мероприятиях по внезапной проверке боеготовности, возвращаются в места постоянной дислокации. Соответствующее распоряжение ранее отдал глава Минобороны России Сергей Шойгу.
Осуществлена погрузка техники и вооружения бригады РХБЗ управления общевойскового объединения Южного военного округа на железнодорожной станции города Керчь. Военнослужащим предстоит совершить марш комбинированным способом протяженностью более тысячи километров.
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика