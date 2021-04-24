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Повелители трех стихий: новые кадры возвращения военных и техники после масштабных учений в Крыму

Ян Брацкий
05:00 24.04.2021
В активной фазе учений принимали участие более 10 тысяч военнослужащих, 1,2 тысяч единиц вооружения и военной техники, из них более 40 кораблей и катеров, 20 судов обеспечения и до 200 летательных аппаратов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Бойцы Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ), которые были задействованы в мероприятиях по внезапной проверке боеготовности, возвращаются в места постоянной дислокации. Соответствующее распоряжение ранее отдал глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Осуществлена погрузка техники и вооружения бригады РХБЗ управления общевойскового объединения Южного военного округа на железнодорожной станции города Керчь. Военнослужащим предстоит совершить марш комбинированным способом протяженностью более тысячи километров.

© Минобороны России

На побережье полигона «Опук» осуществлена загрузка в большие десантные корабли подразделений морской пехоты, техники и вооружения Каспийской флотилии и Черноморского флота. Военнослужащие морской пехоты на штатной технике совершили марши в районы погрузки, осуществили погрузку на десантные корабли и приступили к совершению маршей в пункты постоянной дислокации.

© Минобороны России

Соединения Воздушно-десантных войск, задействованные в межвидовых учениях в Крыму, приступили к переброске в пункты постоянной дислокации. Военнослужащие совершили марши на аэродром погрузки.

Основной этап учений войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, которые проводились в рамках внезапной проверки боеготовности, состоялся на полигоне Опук в Крыму. В активной фазе учений принимали участие более 10 тысяч военнослужащих, 1,2 тысяч единиц вооружения и военной техники, из них более 40 кораблей и катеров, 20 судов обеспечения, до 200 летательных аппаратов, в том числе 40 самолетов Военно-транспортной авиации.

Оценивая прошедшие учения, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что цели внезапной проверки полностью достигнуты, а войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны.

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