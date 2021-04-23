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Минобороны сообщило, что более 20 кораблей ЧФ вернулись в пункты постоянной дислокации после учений в Крыму

Андрей Аркадьев
15:34 23.04.2021
В соответствии с указанием министра обороны РФ Сергея Шойгу войска ЮВО и ВДВ, задействованные в мероприятиях внезапной проверки, возвращаются.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Более 20 боевых кораблей Черноморского флота вернулись в пункты постоянной дислокации после участия в межвидовых учениях войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, которые завершились накануне на полигоне Опук в Крыму. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Военнослужащие подразделений связи и морской пехоты армейского корпуса Черноморского флота на штатной технике совершают марши в пункты постоянной дислокации в составе колесных колонн», - говорится в сообщении.

На железнодорожной станции в Симферополе военнослужащие десантных подразделений Новороссийского соединения погрузили технику и вооружение и совершают марш в пункт постоянной дислокации.

Всего в передислокации соединений ВДВ будет задействовано около 40 воинских эшелонов и совершено более 30 вылетов самолетов ВТА.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, задействованные на учениях на юге страны. В маневрах, которые проходили в Крыму, участвовали свыше десяти тысяч военнослужащих, 1,2 тысячи единиц техники, а также 40 боевых кораблей.

Шойгу лично проверял готовность морской и сухопутной группировок. Он отметил, что военнослужащие успешно справились с поставленными задачами и распорядился поощрить всех отличившихся на учениях.

© Минобороны России
© Минобороны России
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