Минобороны сообщило, что более 20 кораблей ЧФ вернулись в пункты постоянной дислокации после учений в Крыму

Более 20 боевых кораблей Черноморского флота вернулись в пункты постоянной дислокации после участия в межвидовых учениях войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, которые завершились накануне на полигоне Опук в Крыму. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Военнослужащие подразделений связи и морской пехоты армейского корпуса Черноморского флота на штатной технике совершают марши в пункты постоянной дислокации в составе колесных колонн», - говорится в сообщении.

На железнодорожной станции в Симферополе военнослужащие десантных подразделений Новороссийского соединения погрузили технику и вооружение и совершают марш в пункт постоянной дислокации.

Всего в передислокации соединений ВДВ будет задействовано около 40 воинских эшелонов и совершено более 30 вылетов самолетов ВТА.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, задействованные на учениях на юге страны. В маневрах, которые проходили в Крыму, участвовали свыше десяти тысяч военнослужащих, 1,2 тысячи единиц техники, а также 40 боевых кораблей.

Шойгу лично проверял готовность морской и сухопутной группировок. Он отметил, что военнослужащие успешно справились с поставленными задачами и распорядился поощрить всех отличившихся на учениях.