По морю, воздуху и железной дороге: боевая техника отправляется на места дислокации после учений в Крыму

В Крыму идет погрузка техники после масштабных межвидовых учений войск Южного военного округа и подразделений ВДВ. Соединения и части направляются на места своей постоянной дислокации.

Накануне боевые машины принимали участие в грандиозных учениях на полигоне Опук, сегодня они уже в Керчи. Технику загоняют на платформы, закрепляют последние удерживающее устройства.

Переброска началась накануне вечером морским, воздушным и ЖД транспортом сразу по окончании учений. Операция это очень масштабная - на побережье Крыма разыграли сценарий противодесантной обороны с участием 60 кораблей, 200 летательных аппаратов, 10000 военнослужащих и 1200 единиц военной техники.

Техника пойдет в самых разных направлениях - Волгоградская, Ростовская области, Северная Осетия, Дагестан, Ингушетия. На некоторых направлениях нужно будет преодолеть до двух тысяч километров.