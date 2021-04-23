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МО РФ показало кадры возвращения в места дислокации военных и техники, задействованных в учениях в Крыму

Иван Линдеманн
09:31 23.04.2021
В маневрах принимали участие более 10 тысяч военнослужащих, 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники, из них более 40 кораблей и катеров, 20 судов обеспечения, до 200 летательных аппаратов, в том числе 40 самолетов Военно-транспортной авиации.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны России показало кадры возвращения в места дислокации военных и техники, задействованных в учениях в Крыму.

«В настоящее время воинские подразделения и соединения совершают марши на железнодорожные станции погрузки и аэродромы, осуществляют погрузку на десантные корабли, железнодорожные платформы и самолеты военно-транспортной авиации», - сказано в сообщении ведомства.

На железнодорожную станцию погрузки в Феодосии совершили марш военнослужащие соединения РХБЗ Южного военного округа, принимавшие участие в сдаче контрольной проверки и межвидовом учении на полигоне Опук. Для убытия в пункт постоянной дислокации осуществлена погрузка военной техники и личного состава соединения радиационной, химической и биологической защиты ЮВО на железнодорожные составы. В ходе марша, подразделения войск химзащиты преодолеют расстояние около 1,3 тысячи километров.

Осуществлена погрузка техники и вооружения бригады управления общевойскового объединения Южного военного округа на железнодорожной станции в Керчи. Военнослужащим предстоит совершить марш комбинированным способом протяженностью более 1 тысячи километров.

На побережье полигона «Опук» осуществлена загрузка в большие десантные корабли подразделений морской пехоты, техники и вооружения Каспийской флотилии и Черноморского флота. Военнослужащие морской пехоты на штатной технике совершили марши в районы погрузки, осуществили погрузку на десантные корабли и приступили к совершению маршей в пункты постоянной дислокации. Морским пехотинцам предстоит совершить переброску в пункты постоянной дислокации комбинированным способом (морским транспортом, железнодорожным транспортом и совершением маршей).

Соединения Воздушно-десантных войск, задействованные в межвидовом учении в Крыму, приступили к переброске в пункты постоянной дислокации. Военнослужащие десантных подразделений совершили марши на аэродром погрузки, осуществили погрузку личного состава и приступили к совершению перевозки комбинированным способом.

Основной этап учений войск ЮВО и ВДВ, которые проводились в рамках внезапной проверки боеготовности, прошел на полигоне «Опук» в Крыму 22 апреля. В маневрах принимали участие более 10 тысяч военнослужащих, 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники, из них более 40 кораблей и катеров, 20 судов обеспечения, до 200 летательных аппаратов, в том числе 40 самолетов Военно-транспортной авиации.

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