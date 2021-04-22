Шойгу: военнослужащие успешно решили задачи на крымских учениях

Сергей Шойгу заявил, что военнослужащие успешно справились с поставленными задачами на учениях в Крыму, проходивших на полигоне Опук.

«Сегодня на полигоне Опук состоялся завершающий этап учений войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск, которые проводились в рамках внезапной проверки боевой готовности. Войска и силы успешно отработали весь комплекс задач по обеспечению военной безопасности южных границ Российской Федерации», - сказал Шойгу в Крыму на совещании об итогах действий войск и сил ЮВО и ВДВ в ходе контрольных проверок.

В учениях были задействованы подразделения общевойсковой армии, объединения Военно-воздушных сил и Противовоздушной обороны, боевые корабли и суда, а также береговые войска Черноморского флота, часть Каспийской флотилии и подразделения ВДВ.

Ранее сообщалось, что министр прибыл в Крым и облетел районы дислокации войск, проверив готовность к предстоящим учениям.