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В РФПИ считают «Спутник V» самой безопасной вакциной

Кира Тило
02:25 09.12.2021
По мнению Кирилла Дмитриева, вакцинированные «Спутником V» в 130 раз лучше защищены от смерти от коронавируса, нежели непривитые.
В РФПИ считают «Спутник V» самой безопасной вакциной
© Фото: Lev Vlasov Keystone Press Agency Globallookpress
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Вакцина «Спутник V» является самой лучшей и безопасной в мире, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Самые последние данные показывают, что это самая лучшая, самая эффективная и безопасная вакцина в мире. "Спутник" на данный момент показал самую высокую эффективность среди всех вакцин мира в борьбе с существующими геномными мутациями, поэтому нет больших предпосылок сомневаться в его высокой эффективности против новых мутаций», - отметил он.

В качестве примера Дмитриев привел исследование Венгрии, которое показало эффективность «Спутника V» на 98%. Он также отметил, что эффективность отечественной вакцины длится дольше, а количество побочных эффектов у нее меньше, в отличие от других препаратов.

«Это самый высокий показатель. Это означает, что люди, вакцинированные "Спутником V", защищены в 130 раз лучше от смерти от коронавируса, нежели непривитые. Это высочайший уровень защиты среди пяти вакцин, которые тестировались », - цитирует эксперта газета «Известия».

По словам Дмитриева, комбинирование различных вакцин позволит эффективно бороться с мутациями коронавируса, в том числе с омикрон-штаммом.

«Комбинации вакцин - самый эффективный способ борьбы с мутациями, в том числе с новым "омикроном" и с другими мутациями, которые еще могут возникнуть в ближайшие месяцы», - заявил глава РФПИ.

Он отметил, то сами по себе вакцины продолжают работать, но важное место занимает их эффективность по отдельности. В качестве эффективного решения он предлагает использовать «Спутник Лайт» как универсальный бустер, чтобы повысить эффективность других вакцин.

«Мы предлагаем сразу эффективное решение - однокомпонентный "Спутник Лайт" как универсальный бустер, дополнительный укол для мРНК-вакцин, для других вакцин, чтобы повысить их эффективность, длительность иммунного ответа», - пояснил Дмитриев.

Глава РФПИ также выдвинул предложение выдавать COVID-сертификаты на основании высокого уровня антител.

«Мы считаем, что переболевшие имеют право на сертификат при демонстрации определенного уровня антител», - сказал Дмитриев в интервью «Интерфаксу».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о недопустимости ущемления в правах привитых российскими вакцинами. По словам главы государства, на данный момент уже около 200 миллионов человек по всему миру привились российским препаратом.

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