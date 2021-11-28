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Эксперт предположила, что «Спутник V» может быть эффективнее других вакцин против «омикрона»

Анна Берестовая
02:58 28.11.2021
Биолог объяснила, почему «Спутник V» может превзойти другие вакцины по эффективности против «омикрона».
Эксперт предположила, что «Спутник V» может быть эффективнее других вакцин против «омикрона»
© Фото: Evgeny Sinitsyn XinHua Globallookpress
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Российский препарат «Спутник V» может оказаться чуть более эффективен против нового штамма коронавируса «омикрон», чем зарубежные вакцины. Такое мнение высказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова.

По словам эксперта, препарат может «выиграть» у зарубежных аналогов несколько процентов в рамках данного показателя. Она объяснила, что такая вероятность связана с тем, что аденовирусные вакцины способны сформировать более широкий спектр иммунного ответа, чем мРНК-вакцины.

«Но разница может оказаться очень небольшой», - подметила она.

Как рассказала специалист, американская компания Pfizer уже объявила, что в ближайшие две недели займется тестированием уровня взаимодействия нового штамма вируса с препаратом, и озвучит результаты. Данные, которые будут опубликованы, согласно Барановой, будут приблизительно релевантны и для «Спутника».

«Гены у всех вакцин примерно одинаковы», - цитирует ее ТАСС.

Она предположила, что существующие на сегодняшний день вакцины, вероятнее всего, покажут сравнительно меньшую эффективность в случае новой вариации коронавируса.

Ранее о подобном возможном свойстве омикрон-штамма уже предупреждали ученые из Великобритании. В соответствии с их анализом, комбинация мутаций в новом штамме способна сделать его более страшным врагом, чем штамм «дельта».

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