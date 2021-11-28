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В МИД Венгрии заявили, что разочарованы противодействию «Спутнику V» в Европе

Кира Карон
09:04 28.11.2021
«Спутник V» показал 98% эффективности против летальных случаев от COVID-19.
В МИД Венгрии заявили, что разочарованы противодействию «Спутнику V» в Европе
© Фото: Luis Barron, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что разочарован противодействием российской вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V» в Европе. И отметил, что это является политическим и идеологическим вопросом.

«И я очень этим разочарован. Меня раздражает, что всякий раз, когда я разговариваю со своими западноевропейскими коллегами, они утверждают, что российская вакцина очень эффективна и хорошо работает. Но, несмотря на все эти слова, сказанные при личном разговоре, на публике они ведут себя совершенно иначе», — сказал министр.

Он также подчеркнул, что использование российской вакцины
позволило Венгрии выйти из режима жестких ограничений и приступить к восстановлению экономики на два месяца раньше, чем коллегам по ЕС.

Ранее стало известно, что российский препарат «Спутник V» может оказаться чуть более эффективен против нового штамма коронавируса «омикрон», чем зарубежные вакцины. Такое мнение высказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова.

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