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Путин заявил о недопустимости ущемления в правах привитых российскими вакцинами

Виктория Ивашечкина
21:04 05.12.2021
По словам президента РФ, на данный момент уже около 200 миллионов человек по всеми миру привились российским препаратом.
Путин заявил о недопустимости ущемления в правах привитых российскими вакцинами
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Президент России Владимир Путин заявил, что люди, которые привились от коронавируса российскими вакцинами, должны чувствовать себя свободно и не быть ущемлены в правах. В частности, как уточнил лидер РФ, это касается передвижения между странами.

По словам Путина, на данный момент уже около 200 миллионов человек по всеми миру привились российским препаратом.

«Но нужно все-таки добиться того, чтобы люди, которые привились «Спутник V», имели возможность так же, как и люди, привитые другими вакцинами, свободно передвигаться по миру, чувствовать себя полноценными гражданами», - указал президент во время беседы по видеосвязи с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой.

Кроме того, Владимир Путин отметил, что вакцине от коронавируса «Спутник V» важно как можно быстрее получить сертификат Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), чтобы иметь возможность для более широкого распространения.

Также, по словам российского лидера, РФ намерена расширять поддержку других стран российскими вакцинами от коронавируса.

«Мы поставляем тест-системы, в том числе и безвозмездно, поставляем лекарственные препараты. Будем по этому направлению, безусловно, двигаться дальше, здесь нет никаких сомнений», - объяснил лидер России.

В свою очередь Путин во время беседы с Франческо Роккой уточнил, что закон о российском Красном Кресте необходим. По его словам, законодатели аккуратно движутся в этом направлении.

Президент России отметил необходимость того, чтобы российский Красный Крест обрел хорошую институциональную правовую основу своей деятельности.

Комментируя распространение штамма COVID-19 «омикрон», Владимир Путин подчеркнул, что новые варианты коронавируса будут возвращаться даже в страны с высоким уровнем вакцинации, если государства не наладят международное сотрудничество в борьбе с инфекцией.

Ранее глава РФ Владимир Путин заявил, что Россия в вопросе вакцинации от новой коронавирусной инфекции старается идти не по пути принуждения, а по пути убеждения в необходимости сделать укол.

По его словам, для окончательной победы над коронавирусом необходимо объединять усилия на международном уровне.

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