Генштаб ВС РФ: бронетехника на платформах «Армата», «Курганец» и «Бумеранг» повысит возможности войск
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Генштаб ВС РФ: бронетехника на платформах «Армата», «Курганец» и «Бумеранг» повысит возможности войск
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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