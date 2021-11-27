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МиГ «Сокола», новый «Бумеранг» и защита «Прорыва»: предприятия ОПК прошли проверку замминистра обороны

12:25 27.11.2021
Военные представители на предприятиях показали и рассказали замминистра об успехах и достижениях в производстве новейшей военной техники России.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Министерство обороны России
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Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко провел проверку предприятий ОПК в Нижегородской и Свердловской областях. Там он проверил исполнение гособоронзаказа, работы по ремонту и модернизации, а также испытаниям новых образцов вооружения и военной техники.

Так, на Нижегородском авиазаводе «Сокол» Криворучко проконтролировал ремонтные работы дальних истребителей-перехватчиков МиГ-31. Задача завода - капитальный ремонт самолетов с глубокой модернизацией до уровня МиГ-31БМ.

«Модернизация, которая проводится при полной замене бортового радиоэлектронного оборудования на современные образцы и предусматривает применение современных авиационных средств поражения, примерно в 3 раза повышает боевую эффективность самолета», - отметили на предприятии.

Также идет процесс госиспытаний модернизированной версии МиГ-31 с электродистанционной системой управления. По данным завода «Сокол», в результате этого появляется «целый ряд вычислительных машин, которые ставятся на борт».

Также на Арзамасском машиностроительном заводе Криворучко осмотрел производственные линии бронеавтомобилей «Тигр» и бронетранспортеров БТР-82А, а также проверил работы над новейшей бронетехникой на платформе «Бумеранг». На данный момент проводятся доработки опытных образцов, которые представят на госиспытания весной 2022 года.

Военно-промышленная компания разработала на «Бумеранге» бронетранспортер К-16 и боевую машину пехоты К-17. Первый оснащен боевым модулем с 12,7-миллиметровым пулеметом, второй - боевым модулем «Бумеранг-БМ» с автоматической пушкой 2А42 калибра 30 миллиметров и пусковыми установками противотанковых ракет «Корнет». Как сообщил начальник 154-го военного представительства подполковник Юрий Чикин, госиспытания бронемашин «Бумеранг» планируется начать весной 2022 года.

На «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле Криворучко проверил производство танков Т-14 на платформе «Армата» и танков Т-90М «Прорыв». Как сообщил начальник 47-го военного представительства, два десятка новейших танков Т-14 будут поставлены на войсковую эксплуатацию в строевые части Сухопутных войск до конца текущего года.

© Министерство обороны России

В танке Т-90М полностью изменена конструкция башни, по сравнению с Т-90А увеличен забронированный объем, что позволило установить дополнительную аппаратуру и обеспечить возможность интеграции танка в единую систему управления тактическим звеном. Повышен уровень защищенности танка за счет установки новой динамической защиты «Реликт». Также на «Прорыве» внедрена новая система управления огнем.

«В рамках действующего контракта комплексом активной защиты танк Т-90М не комплектуется, но возможность такая существует», - отметил военный представитель на предприятии.

© Министерство обороны России

Комплекс активной защиты «Афганит», в свою очередь, встанет на новый Т-14 «Армата», также идут испытания защиты «Арена-М» для модернизированных Т-72Б3. К поставке до конца 2021 года планируется 20 танков на базе «Арматы».

Материал подготовили: Николай Курашкин, Аркадий Украинский

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