МиГ «Сокола», новый «Бумеранг» и защита «Прорыва»: предприятия ОПК прошли проверку замминистра обороны

Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко провел проверку предприятий ОПК в Нижегородской и Свердловской областях. Там он проверил исполнение гособоронзаказа, работы по ремонту и модернизации, а также испытаниям новых образцов вооружения и военной техники.

Так, на Нижегородском авиазаводе «Сокол» Криворучко проконтролировал ремонтные работы дальних истребителей-перехватчиков МиГ-31. Задача завода - капитальный ремонт самолетов с глубокой модернизацией до уровня МиГ-31БМ.

«Модернизация, которая проводится при полной замене бортового радиоэлектронного оборудования на современные образцы и предусматривает применение современных авиационных средств поражения, примерно в 3 раза повышает боевую эффективность самолета», - отметили на предприятии.

Также идет процесс госиспытаний модернизированной версии МиГ-31 с электродистанционной системой управления. По данным завода «Сокол», в результате этого появляется «целый ряд вычислительных машин, которые ставятся на борт».

Также на Арзамасском машиностроительном заводе Криворучко осмотрел производственные линии бронеавтомобилей «Тигр» и бронетранспортеров БТР-82А, а также проверил работы над новейшей бронетехникой на платформе «Бумеранг». На данный момент проводятся доработки опытных образцов, которые представят на госиспытания весной 2022 года.

Военно-промышленная компания разработала на «Бумеранге» бронетранспортер К-16 и боевую машину пехоты К-17. Первый оснащен боевым модулем с 12,7-миллиметровым пулеметом, второй - боевым модулем «Бумеранг-БМ» с автоматической пушкой 2А42 калибра 30 миллиметров и пусковыми установками противотанковых ракет «Корнет». Как сообщил начальник 154-го военного представительства подполковник Юрий Чикин, госиспытания бронемашин «Бумеранг» планируется начать весной 2022 года.

На «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле Криворучко проверил производство танков Т-14 на платформе «Армата» и танков Т-90М «Прорыв». Как сообщил начальник 47-го военного представительства, два десятка новейших танков Т-14 будут поставлены на войсковую эксплуатацию в строевые части Сухопутных войск до конца текущего года.