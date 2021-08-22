В «Курганмашзаводе» объяснили, в чем преимущество БМП «Курганец-25»

Гусеничная платформа «Курганец-25» сконструирована по модульному принципу, ее можно быстро модернизировать под новейшие виды вооружений. Об этом сообщил «Звезде» исполнительный директор ПАО «Курганмашзавод» госкорпорации Ростех Петр Тюков на форуме «Армия-2021».

«Изначально "Курганец" шел на парадах с простым боевым модулем, у которого была 30-мм пушка. На последнем параде особо внимательные зрители обратили внимание, что боевое отделение поменялось у "Курганца". Теперь это очень серьезная машина с боевым отделением "Эпоха", и там уже 57-й калибр. Открытая платформа позволяет очень быстро менять боевые отделения на более мощные и современные», - сказал он.

По словам Тюкова, защищенность шасси, ее подвижность, тот тонаж, который она выдерживает, закладывались с учетом появления перспективных вооружений.

Он подчеркнул, что «Курганец» - машина нового поколения, которая разрабатывалась под новые требования Министерства обороны РФ. Из-за того, что БМП имеет большую защищенность, она тяжелее, под нее потребовались новые мощные двигатели, разработка новой мощной трасмиссии и другие технические решения, конструкторам пришлось заранее заложить возможности модернизации.

Все дни форума в подмосковном парке «Патриот» в студию нашего телеканала к обозревателю Алексею Самолетову приходят ключевые фигуры Министерства обороны РФ и военно-промышленного комплекса, ведущие военные эксперты, руководители крупных корпораций и государственные руководители.