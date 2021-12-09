ОДКБ будет пресекать попытки проникновения боевиков из Афганистана в Центральную Азию

Страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будут пресекать попытки проникновения боевиков из Афганистана в Центральную Азию. Организация остается надежным гарантом стабильности в регионе и обеспечивает безопасность всех его стран. Об этом в четверг, 9 декабря, на брифинге перед иностранными военными атташе заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

Он назвал деятельность террористов основным дестабилизирующим фактором в Центральной Азии и на Ближнем Востоке.

«Не снижается активность в распространении идей радикального ислама таких террористических организаций, как ИГИЛ* и «Аль-Каида»**. Отмечается увеличение числа их сторонников в отдельных государствах данных регионов. Толчком к этому послужил успех талибов*** в Афганистане», - сказал Герасимов.

Начальник Генштаба также отметил, что в целях нейтрализации деятельности международных террористических организаций планируется продолжить совместно с партнерами по ОДКБ и ШОС реализацию мер по поддержанию стабильности и безопасности в регионе. Герасимов подчеркнул, что ранее выстроенная в Афганистане западной коалицией система безопасности показала свою «неспособность противостоять внутренним угрозам и развалилась до завершения их вывода».

«Последствия обвала обстановки стали проблемой не только для граничащих с Афганистаном стран и государств Центрально-Азиатского региона, но и для мирового сообщества в целом», - резюмировал он.

Ранее Герасимов заявил, что ОДКБ улучшит военную инфраструктуру в Таджикистане. Он отметил, что определены направления дальнейшей работы по совершенствованию объектов военной инфраструктуры на территории республики в интересах развертывания коалиционных группировок коллективных сил ОДКБ.

* ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство») - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

** «Аль-Каида» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

*** «Талибан» - организация под санкциями ООН за террористическую деятельность.

Материал подготовили: Николай Курашкин, Сергей Александров