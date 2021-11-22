Объявлен срок завершения госиспытаний новейших танков Т-14 «Армата»

В 2022 году предполагается завершить госиспытания техники проекта «Армата», в рамках которого создаются новейшие танки Т-14, боевые машины пехоты Т-15 и бронированные ремонтно-эвакуационные машины Т-16. Образцы данных машин ежегодно демонстрируются на форуме «Армия».

В настоящий момент Главным автобронетанковым управлением (ГАБТУ) проводится свыше 50 опытно-конструкторских работ (ОКР), среди которых в особом приоритете находятся межвидовые платформы БТВТ «Армата», «Курганец-25», «Бумеранг». Все машины разрабатываются по принципу модульного построения и имеют высокую унификацию между моделями типажа.

Для соответствия современным требованиям БТР и БМП превращаются в некую универсальную боевую машину. Такая техника, по новым стандартам, должна действовать как в движении, так и на плаву, а также предполагать возможность дистанционного управления.

«Теперь она должна не только транспортировать военнослужащих и поддерживать их огнем в бою, но и бороться с бронетанковой техникой противника, с его низколетящими воздушными целями», - сообщает издание «Красная звезда».

Кроме того, к сегодняшнему дню специалисты ГАБТУ выполнили значительный объем работ по тематике военной автомобильной техники (ВАТ). Как сообщил исполняющий обязанности начальника ГАБТУ генерал-майор Александр Шестаков, сотрудники управления внесли большой вклад в успешную реализацию концепции ВАТ, в рамках которой поставленные перед военными автомобилистами десять лет назад задачи были полностью решены.

«Принято на снабжение более 100 новых образцов во всех классах машин. Появились новые защищенные автомобили, расширено семейство машин для использования в Арктике, модернизированы автомобили многоцелевого назначения. Сформирован перечень автомобильной техники на следующее программное десятилетие», - отметил Шестаков.

Успех был достигнут в работе над созданием автомобильной платформы нового поколения на шасси автомобиля «Урал» в рамках ОКР «Тайфун-У». Кроме того, свою актуальность показал защищенный автомобиль специального назначения, оборудованный модулем с 30-мм пушкой, который был произведен в рамках ОКР «Тайфун-ВДВ». Впечатляют также и проекты по созданию ВАТ, необходимой для разнородных сил флота по защите коммуникаций Северного морского пути, охране и обороне Арктического региона России.

Сегодня, 22 ноября 2021 года, Главное автобронетанковое управление Минобороны РФ отмечает свою 92-ю годовщину со дня образования. К сегодняшнему дню эта уникальная управленческая структура военного ведомства прошла долгий и славный путь, неразрывно связанный с возрастанием военной мощи техники и вооружения Российской Федерации.