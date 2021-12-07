Почти 900 выработок предстоит обследовать горноспасателям в шахте «Листвяжная»

Горноспасатели продолжают работы в шахте «Листвяжная», где 25 ноября произошла авария. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«Выполнение комплекса мероприятий по проветриванию аварийного участка в шахте "Листвяжная" и улучшение газовой атмосферы позволили горноспасателям МЧС России провести разведку ранее необследованных горных выработок для поиска погибших шахтеров», - сказали ТАСС в МЧС РФ.

Отмечается, что необследованными остаются 890 горных выработок.

Трагедия на шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября. В результате погиб 51 человек, пострадали 99. По предварительным данным, причиной аварии стал взрыв метана. Следственный комитет возбудил сразу несколько уголовных дел. По числу жертв трагедия стала крупнейшей на российских шахтах за последние 11 лет.

Накануне горноспасателям удалось поднять из тоннелей тела еще шести человек. Сейчас в шахте остаются еще 29 погибших. Также известно местоположение 12 горняков и 2 спасателей, однако поиски еще 15 продолжаются. Операция идет практически в круглосуточном режиме, но высокая концентрация метана не позволяет полноценно продолжать работы. Чтобы их ускорить, спасатели бурят скважины и заливают азот, который поможет стабилизировать атмосферу.