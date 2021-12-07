Путин и Байден заявили о продолжении диалога и контактов РФ и США

Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден заявили, что страны продолжат диалог с учетом международной безопасности. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Кремля.

«Президенты выразили мнение, что с учетом особой ответственности за поддержание международной безопасности и стабильности Россия и США будут продолжать диалог и необходимые контакты», - говорится в заявлении.

Встреча лидеров прошла по видеосвязи - Путин вел диалог из своей резиденции в Сочи. Переговоры проходили в закрытом режиме.

Сообщалось, что возможные темы для обсуждения - напряженность ситуации вокруг Украины, возможные санкции против России, вопрос вступления Украины в НАТО. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, президенты должны были затронуть и сообщения о якобы подготовке Россией нападения на Украину.