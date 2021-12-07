Политолог назвала основные темы предстоящих переговоров Путина и Байдена

В ходе предстоящих переговоров президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джозефа Байдена основной темой станет ситуация вокруг Украины и заявления о том, что Россия якобы планирует совершить вооруженное нападение в страну. Такое мнение высказала «Звезде» политолог Наталия Елисеева.

«Вся повестка сейчас крутится вокруг непосредственно Украины и якобы планов России по агрессии - хотя мы с вами прекрасно понимаем, что это все, честно говоря, бред. Тем не менее мы уже наблюдаем определенные разговоры по санкциям - это было предсказуемо, есть определенная логика в этих действиях. Когда в СМИ начинается информационная атака на Россию, то за ней следуют санкции», - рассказал политолог.

По мнению Елисеевой, Байден будет продвигать идею введения санкций в случае агрессии против Украины. При этом в Белом доме «агрессией» могут воспринять практически любые действия России по отношению к Украине, даже определенные заявления.

«В любом случае эти темы (Украина и санкции. - Прим. ред.) будут основными на предстоящих переговорах. Все остальное отойдет на второй план. То обсуждение реализации женевских договоренностей, отношений РФ и США по другим параметрам, в том числе экономическим, обсуждение Китая - все это будет несколько вторичным», - заключила эксперт.

Ранее политолог Артемий Атаманенко рассказал, что предстоящие переговоры могут стать действенным способом нормализации отношений РФ и Соединенных Штатов. По мнению эксперта, при позитивном развитии переговоры могут привести к дальнейшим конкретным предложениям и совместным планам по сотрудничеству.