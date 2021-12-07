Политолог заявил, что Путин и Байден обсудят невступление Украины в НАТО

Одной из тем, которые могут обсуждать на переговорах президент России Владимир Путин со своим американским коллегой Джозефом Байденом, может стать гарантия невступления Украины в состав НАТО. Политолог Константин Калачев в беседе со «Звездой» выразил надежду, что беседа позволит снизить напряженность между Россией и США.

«Байден идет на принцип, а Россия хочет получить гарантии невступления Украины в НАТО, невозможность самой постановки такого вопроса. Главное, чтобы эти переговоры привели к деэскалации - когда говорят политики, пушки молчат. В Госдепе заявили, что двери в НАТО для Украины открыты и они уважают свободу выбора. Казалось бы, это прямое приглашение», - считает политолог.

По мнению Калачева, для вступления Украины в НАТО недостаточно желания Киева и одобрения США - необходимо положительное решение всех членов альянса. Но и в его рядах есть противники вступления Украины.

«Всегда найдется Венгрия, Словакия, Германия или Италия, которые сочтут, что расширять Североатлантический договор не стоит», - отметил эксперт.

Политолог считает, что лучшим исходом переговоров будет решение не вводить новые санкции против России. Калачев выразил надежду, что стороны договорятся о продолжении обмена мнениями.

Ранее политолог Наталия Елисеева заявила, что основной темой российско-американских переговоров станет ситуация вокруг Украины и заявления о том, что Россия якобы планирует совершить вооруженное нападение в страну. По мнению эксперта, Байден будет продвигать идею введения санкций в случае агрессии против Украины.