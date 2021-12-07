Песков заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать

Россия не собирается ни на кого нападать - у страны есть свои четко очерченные «красные линии» и озабоченности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что тема «красных линий» будет обсуждаться на предстоящих переговорах президентов РФ и США - Владимира Путина и Джозефа Байдена.

«Россия не собирается ни на кого нападать, но у нас есть свои озабоченности и свои "красные линии". Об этом четко говорил президент (Путин. - Прим. ред.). Президент Байден уже ответил, что не собирается признавать каких-то "красных линий", эта тема в том числе будет обсуждаться», - сказал Песков журналистам.

Также Песков сообщил, что не ожидает прорывных изменений после переговоров президентов России и США. Скорее всего, лидеры двух стран проведут «рабочий разговор».