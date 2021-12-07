В СК сообщили о назначении психиатрической экспертизы стрелявшему в МФЦ

Следственный комитет России назначит психолого-психиатрическую экспертизу мужчине, который был задержан после стрельбы в московском МФЦ. По факту трагедии, унесшей жизни двух человек, возбуждено уголовное дело.

«Для оценки психического состояния мужчины будет назначена психолого-психиатрическая судебная экспертиза», - говорится на сайте СК.

Также на место трагедии прибыл руководитель Главного следственного управления по городу Москве.

Ранее вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила о том, что пострадавшие при стрельбе были доставлены в больницу. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, мужчина открыл стрельбу в МФЦ после отказа надеть маску. На данный момент здание оцеплено, внутри работают саперы.