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В МВД сообщили подробности задержания напавшего на МФЦ в Москве

Алексей Курильченко
16:57 07.12.2021
Открывшего стрельбу задержал находившийся на месте трагедии сотрудник МВД.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Задержание мужчины, совершившего стрельбу в здании Многофункционального центра в Москве, произвел сотрудник МВД, который находился на месте трагедии. Задержанию предшествовала погоня. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Находившийся на месте события сотрудник подразделения УВМ ГУ МВД России по г. Москве сумел догнать и обезвредить нападавшего, которым оказался 45-летний житель г. Москвы. Задержанный доставляется в отдел полиции», - говорится в сообщении на сайте МВД.

Как сообщили корреспондент «Звезды» с места событий, число полицейских в оцеплении вокруг места трагедии увеличилось, в здании работают саперы.

В результате нападения погибли два человека, еще трое ранены, включая 10-летнюю девочку. По предварительным данным, мужчина открыл стрельбу из-за нежелания надеть маску. Расследование уголовного дела взяла на контроль столичная прокуратура.

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