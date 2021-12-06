Байден проведет переговоры с Зеленским после разговора с Путиным

Высокопоставленный представитель администрации США сообщил, что американский президент Джо Байден после переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным намерен провести разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. По его словам, Байден сообщит украинскому коллеге содержание беседы с российским президентом, а также проведет с ним консультации.

Кроме того, в госдепе США заявили, что с Зеленским уже успел провести переговоры госсекретарь США Энтони Блинкен. Помимо этого, американская администрация, как сообщает ее представитель, по-прежнему считает незаменимыми на уровне лидеров двусторонние отношения с Россией.

«Мы считаем, что нет ничего лучше прямых контактов между лидерами двух стран», - заявил представитель администрации США.

Чиновник также подчеркнул, что лидер США переговорит с европейскими коллегами перед виртуальной встречей с Владимиром Путиным. По словам представителя администрации, Байдену необходимы предстоящие переговоры для «координации» информации, которую он планирует донести до российского лидера, а также «обеспечения того, что он представит в разговоре с президентом Путиным единую позицию союзников и сильное трансатлантическое единство». Переговоры с коллегами из Европы, со слов высокопоставленного представителя, позволят продолжить «интенсивный» диалог, шедший в последнее время.

Ранее в США заявили о неприятии логики «красных линий». Представитель администрации США подчеркнул, что Байден не будет «грозить пальцем» российскому президенту, а будет говорить о «сдерживании» РФ и дипломатии с ней.