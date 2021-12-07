Опубликованы первые кадры с места стрельбы в МФЦ в Москве
На место трагедии прибыли полиция и скорая помощь.
© Видео: Вконтакте, Топ ВАО г. Москвы © Фото: Вконтакте, Топ ВАО г. Москвы
Пользователи сети «ВКонтакте» опубликовали первые кадры с места вооруженного нападения на МФЦ. На кадрах видно, что на место трагедии прибыли сотрудники полиции и скорая помощь.
По предварительным данным, в результате нападения погибли три человека. Подозреваемый мужчина был задержан - предположительно, он открыл стрельбу в ответ на просьбу надеть маску.
По словам очевидца, инцидент произошел на первом этаже здания. Жертвами стрельбы стали охранник и посетитель. После звуков стрельбы она забаррикадировалась в здании.