Очевидец рассказала подробности стрельбы в МФЦ в Москве

В здании многофункционального центра на Новокузьминской улице в Москве, где произошла стрельба, находятся люди. Об этом «Звезде» рассказала одна из сотрудниц офиса, расположенного в здании. Женщина по имени Татьяна отметила, что она со своими коллегами находится на третьем этаже, работники забаррикадировались в кабинете.

«Я не выхожу, я закрылась и сижу. Там с жертвами, с трупами, расстреляли», - сообщила Татьяна.

Она добавила, что инцидент произошел в течение часа на первом этаже здания. О самом происшествии ей стало известно от коллег. По словам сотрудницы, жертвами стрельбы стали охранник и посетитель.

«Я сама закрылась. В течение часа, наверное (произошел инцидент. - Прим. ред.)... Там ужас какой-то, охранника расстреляли, посетителя», - добавила москвичка.

Татьяна указала, что никаких инструкций по поводу дальнейших действий ни она, ни ее коллеги пока не получали.

По предварительной информации, причиной инцидента стал спор из-за маски. По факту происшествия возбудили дело по статьям «Убийство двух или более лиц» и «Незаконный оборот оружия».