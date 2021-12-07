Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Очевидец рассказала подробности стрельбы в МФЦ в Москве

Светлана Иванова
16:00 07.12.2021
Она сообщила, что инцидент произошел в течение часа на первом этаже здания. Никаких инструкций по поводу дальнейших действий ни она, ни ее коллеги пока не получали.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Вконтакте, Топ ВАО г. Москвы
Читайте нас на:

В здании многофункционального центра на Новокузьминской улице в Москве, где произошла стрельба, находятся люди. Об этом «Звезде» рассказала одна из сотрудниц офиса, расположенного в здании. Женщина по имени Татьяна отметила, что она со своими коллегами находится на третьем этаже, работники забаррикадировались в кабинете. 

«Я не выхожу, я закрылась и сижу. Там с жертвами, с трупами, расстреляли», - сообщила Татьяна.

Она добавила, что инцидент произошел в течение часа на первом этаже здания. О самом происшествии ей стало известно от коллег. По словам сотрудницы, жертвами стрельбы стали охранник и посетитель.

«Я сама закрылась. В течение часа, наверное (произошел инцидент. - Прим. ред.)... Там ужас какой-то, охранника расстреляли, посетителя», - добавила москвичка.

Татьяна указала, что никаких инструкций по поводу дальнейших действий ни она, ни ее коллеги  пока не получали.

По предварительной информации, причиной инцидента стал спор из-за маски. По факту происшествия возбудили дело по статьям «Убийство двух или более лиц» и «Незаконный оборот оружия».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:04 В стране и мире
Видео
Опубликованы первые кадры с места стрельбы в МФЦ в Москве
16:00 В стране и мире
Видео
Очевидец рассказала подробности стрельбы в МФЦ в Москве
16:06 В стране и мире
Видео
СК возбудил дело по факту стрельбы в МФЦ на юго-востоке столицы
14:45 В стране и мире
Видео
«Желтый» уровень погодной опасности продлили в московском регионе
14:21 В стране и мире
Лавров заявил, что в ходе разговора Путина с Байденом РФ изложит свои подходы по Украине
Популярное
Видео
Опубликованы первые кадры с места стрельбы в МФЦ в Москве
Видео
Очевидец рассказала подробности стрельбы в МФЦ в Москве
Видео
ФСБ показала кадры задержания несовершеннолетнего в Ярославской области
Видео
Депутат Валерий Рашкин пришел на допрос в СК РФ
В Сети появились кадры экстренной посадки в Иркутске обледеневшего А321
Видео
Хоронят каждый день: Путин обратил внимание на положение беженцев на границе ЕС
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.