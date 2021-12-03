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Военная полиция отбила нападение «боевиков» с автоматами и гранатами в Забайкалье

15:17 03.12.2021
В ходе другого эпизода учений, в лесной местности, военные полицейские отработали патрулирование территории, сопровождение и охрану воинских колонн.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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В Забайкалье подразделения военной полиции отразили нападение условных боевиков. Они попытались прорваться через КПП военного городка, при этом использовали автоматическое оружие и гранаты.

Ответным огнем атака была сорвана, пути отступления блокированы, а нападавшие задержаны с помощью служебных собак. В ходе другого эпизода учений, в лесной местности, военные полицейские отработали патрулирование территории, сопровождение и охрану воинских колонн.

Военная полиция не только тренируется и обеспечивает порядок на территории России. Также она выполняет свои функции и за рубежом, участвуя в деятельности находящихся там российских группировок.

И оказывается в самых разных местах - от Голанских высот до Нагорного Карабаха.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Михаил Долгих

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