Армия Российские миротворцы сопроводили в Карабахе автоколонну со стройматериалами и продовольствием Анна Касаткина Маршрут проходил по горной местности, что требовало повышенного внимание от водителей и экипажей сопровождения. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Российские миротворцы обеспечили безопасность движения грузовой автоколонны со строительной техникой, материалами и продовольствием для восстановления населенных пунктов в Нагорном Карабахе. Колонна из 50 автомобилей проследовала по маршруту Шуша — Красный Базар. «Силами подразделения военной полиции обеспечивалась безопасность прохождения колонны по маршруту Шуша — Красный Базар. Данный маршрут проходит по горной местности, что требует повышенного внимания от водителей транспортных средств и экипажей сопровождения. Протяженность маршрута составляет 42 километра, было сопровождено около 50 единиц техники в оба направления», — рассказал представитель российского миротворческого контингента Петр Крапива. Маршрут автоколонны пересекал пять наблюдательных постов. На наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки. Ранее сообщалось, что российские миротворцы обеспечивают безопасность возведения водохранилища в Мардакертском районе Карабаха. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика