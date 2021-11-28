1612 - 2021: ретроспектива деятельности военной полиции с самого начала и до наших дней

Военный комендант города Москвы, генерал-лейтенант Евгений Селезенев участвовал в подготовке десятка Парадов Победы и знает о столичной комендатуре все. Именно комендатура Москвы готовит все торжественные мероприятия у Могилы неизвестного солдата, на Поклонной горе, в парке «Патриот» и других местах.

Военнослужащие, которые участвуют в таких мероприятиях - это Преображенский полк. Он не входит в состав военной полиции, но это полк Московской комендатуры, поэтому работает под задачи коменданта. Впрочем, работой на торжествах и парадах задачи столичного коменданта не ограничиваются.

«Основная задача, которая возлагается на комендатуру Москвы и на любую другую комендатуру - это поддержание воинской дисциплины в гарнизоне. Как видите, в данном случае при взаимодействии непосредственно с полицией Москвы и ФСО мы выставили такое количество патрулей, которое бы обеспечивало нам, во-первых, проход личного состава, во-вторых, не допустило того, чтобы сюда зашел и помешал проведению мероприятия посторонний. В-третьих, самое главное - обеспечить безопасность министра обороны и руководящего состава тех стран СНГ, которые прибыли к нам сегодня на мероприятие», - рассказал Селезенев программе «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

Хотя российская военная полиция отмечает только первое десятилетие, ее корни гораздо глубже. Первое упоминание о должностных лицах с военными полицейскими функциями относится к 1612-1613 годам. Позже похожие службы существовали и в петровское время - возглавлял их генерал-гевальдигер, офицер, заведовавший полицейской частью в войсках. Но словосочетание «военная полиция» в документах появляется только накануне вторжения Наполеона в Россию.

«Интересные обязанности военной полиции: “воинская полиция в день сражения наблюдает, чтобы военные снаряды доставлялись из подвижного парка действующим войскам поспешно” - то есть отвечали, практически, за доставку боеприпасов, контроль. Как она выполняла свои обязанности, мы можем судить по нескольким приказам. Допустим, приказ Кутузова, датированный августом 1812 года, когда он говорит, что сего числа “в строй было поставлено более 2000 нижних чинов, разбродившихся. И заслуга в этом не командиров, начальников, а военной полиции», - рассказал «Военной приемке» начальник Главного управления военной полиции Минобороны, генерал-полковник Сергей Кураленко.

История также оставила сведения о том, когда военная полиция, по примеру современной Сирии, участвовала и в миротворческой миссии. Такой оказалась миссия 1898 -1909 годов, когда экспедиционный корпус выполнял задачи на острове Крит. В его составе были жандармские подразделения, выполнявшие миротворческие задачи. Прежде всего, это - патрулирование районов, оказание помощи местным, изъятие у населения оружия и другие схожие функции.

Были миротворцами и военные коменданты времен Великой отечественной. Пример: Берлин 1945 года и наводивший порядок в нем комендант Николай Берзарин. 2 мая немцы подписывают капитуляцию, и уже 13 числа он запускает первый автобусный маршрут, 14-о - метро, 26-о - четыре трамвайных линии. Самое главное - решает вопрос продовольственного обеспечения. В военное время комендант де факто становился главой города.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Военная полиция. 10 лет» на сайте телеканала, в приложении SMART.TV и на канале в Youtube. В этом году армейские правоохранители отмечают юбилей. Сегодня военная полиция - это военные комендатуры, военные автомобильные инспекции, органы дознания и отдельные специальные подразделения. Впервые на телеэкране «Военная приемка» покажет, как несут службу российские офицеры и солдаты военной полиции в самой закрытой и напряженной области мира - на Голанских высотах в Сирии.