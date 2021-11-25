Пост №1: автор и ведущий «Военной приемки» рассказал об эксклюзивных съемках военной полиции РФ на Голанских высотах

Война с террористами в Сирии началась в 2011 году, а конфликт на Голанских высотах длится практически половину века. С 1974 года посты на них контролировали войска ООН, но их вытеснили боевики из «Исламского государства»*, начавшие хозяйничать в регионе с 2012 года. В 2018-м их выпроводила оттуда Российская армия. Сейчас на Голанских высотах расположен пост №1 военной полиции России, о которой сняла свой новый фильм команда программы «Военная приемка».

Автор и ведущий Алексей Егоров, посетивший коллег из «Сегодня утром», поделился интересными подробностями съемочного процесса. Он назвал этот момент программы настоящим эксклюзивом, потому что провести съемки на Голанских высотах было «очень-очень-очень тяжело».

«Туда тяжело попасть, туда без сопровождения не попадешь. Просто задумайтесь: с одной стороны - Израиль, с другой - Сирия, посередине - нейтральная территория, хотя мы считаем, что она принадлежит Сирии. Начальник военной полиции генерал-полковник Сергей Кураленко был в числе первых российских военнослужащих, кто выполнил эту сложную миссию - выгнать террористов из тех постов, откуда они выгнали ООН, и вернуть туда порядок», - рассказал ведущий.

Егоров обозначил одну интересную особенность российской военной полиции: в отличие от военнослужащих, которые по долгу службы вынуждены часто скрывать свои опознавательные знаки, военная полиция всегда очень ярко обозначает свое присутствие красными беретами и повязками, а также неизменно поднятым российским триколором.

«И отдельного рассказа заслуживает просто проехать на автомобиле военной полиции по Дамаску. Ты едешь по городу, и люди подходят, местные жители даже цветы кидают», - с улыбкой рассказал автор программы.

Смотрите программу «Военная приемка. Военная полиция. 10 лет» 27 ноября в 21.25 на «Звезде Плюс» и 28 ноября в 09.55 на телеканале «Звезда». В новом выпуске - история появления и развития одной из самых древних армейских структур, первый прообраз которой появился еще в XVIII веке. Впервые на экране журналисты покажут, как несут службу российские офицеры и солдаты военной полиции в самой закрытой и напряженной области мира - на Голанских высотах.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.