Патрулирование и гуманитарные акции: как военная полиция РФ поддерживает мир в Сирии

В непосредственной близости от Идлибской зоны деэскалации в Сирии находятся опорные пункты российской военной полиции. Они размещены на постоянной основе в нескольких населенных пунктах. Основные задачи - наблюдение за обстановкой, обеспечение безопасности гуманитарных акций и патрулирование на стратегически важных для страны автомобильных дорогах.

Длина участка, по которой следует колонна военной полиции, составляет несколько десятков километров. Движение выверено до мелочей, определены скорость и дистанция. Отработаны и действия в случае внезапного нападения, но, как правило, все проходит спокойно.

О том, что дорога под контролем, знают жители вдоль трассы. Сейчас, когда Сирия восстанавливается, людям очень важно иметь возможность перемещаться между населенными пунктами, и они это ценят.

«Безусловно, мы видим, как люди жили до нашего присутствия и как они потихоньку начинают возвращаться в привычное русло, в довоенное время. Мы это все видим, отмечаем, поведение их тоже меняется, и мы отмечаем для себя, что они к нам относятся с благодарностью», - поделился заместитель командира батальона военной полиции ВС РФ по военно-политической работе Сергей Соболев.

Многие годы камнем преткновения в конфликте Сирии и Израиля были Голанские высоты. Наши военные полицейские помогают правительственной армии патрулировать прилегающую зону с сирийской стороны. Под контролем местность вдоль линии «Браво» - она разделяет территорию между Израилем и САР. Во время войны участок долго удерживали террористы. Сейчас там размещено пять российских постов, а также под защитой российской военной полиции теперь здесь снова работает миссия ООН.

Изначально созданное еще в XIX веке по указу Александра I военное полицмейстерство в советское время было преобразовано в военные комендатуры. А с 2011 года на их основе было сформировано Главное управление военной полиции Министерства обороны РФ. Задачи ведомства - защита жизни, здоровья, прав и свобод военнослужащих и гражданского персонала вооруженных сил, обеспечение законности, правопорядка, воинской дисциплины. В Сирии военные полицейские стали одним из символом нашего присутствия на Ближнем Востоке. Они участвовали в тысячах гуманитарных акций, проведенных по всей стране и, конечно, в обеспечении безопасности авиабазы Хмеймим.

Сегодня, в день профессионального праздника, российские военные полицейские на посту, в том числе и в Сирии. И так будет до тех пор, пока это необходимо.

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Материал подготовили Андрей Аркадьев, Сергей Александров