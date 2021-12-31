Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин разъяснил Байдену последствия возможного введения санкций со стороны США

Иван Линдеманн
02:20 31.12.2021
Американский президент пригрозил ограничениями, если Москва «продолжит эскалацию».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: kremlin.ru, Chris Kleponis, globallookpress
Читайте нас на:

Потомки расценят как огромную ошибку возможные санкции в отношении России со стороны США. Об этом по итогам телефонного разговора Владимира Путина и Джо Байдена завил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он уточнил, что американский президент пригрозил ограничениями, если Москва «продолжит эскалацию».

«Если Запад решится ввести санкции, то все это может привести к полному разрыву отношений между странами», - приводит Ушаков слова президента.

Сам Байден заверил Путина, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения. Также, по словам американского президента, Москва и Вашингтон должны и могут сыграть ключевую роль в усилиях по обеспечению мира и безопасности в Европе и других странах.

Ушаков подчеркнул, что состоявшийся телефонный разговор не был предновогодним. По его словам, обе стороны остались довольны контактом.

«Переговоры носили откровенный, содержательный, конкретный характер. Направленность была конструктивной», - уточнил помощник президента.

Ушаков добавил, что с американской стороны было проявлено желание понять логику российских гарантий безопасности. Президенты условились, что переговоры будут идти по трем трекам: в Женеве, Брюсселе и Вене.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:35 В стране и мире
Видео
По трем трекам: переговоры РФ и США по гарантиям безопасности пройдут в Женеве, Брюсселе и Вене
01:45 В стране и мире
Видео
Байден заверил Путина, что не станет размещать наступательные вооружения на Украине
00:01 В стране и мире
Видео
Космонавты поздравили россиян с наступающим Новым годом с борта МКС
23:27 В стране и мире
Минтруд разработал законопроект, расширяющий возможности людей с инвалидностью
20:50 В стране и мире
Путин подписал закон об отмене техосмотра для личных автомобилей
Популярное
Психолог назвал способ правильно отдохнуть в новогодние каникулы
СМИ сообщили о выдворении из страны задержанного ранее бойца ММА Чоршанбиева
Бывший переводчик американских военных раскрыл подробности задержания Саддама Хусейна
Диетолог рассказала, чем опасно закусывать алкоголь
Мясников объяснил опасность обезболивающих при похмелье
Видео
Шойгу исполнил мечту мальчика из Владимирской области полетать на военном вертолете
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.