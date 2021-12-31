Путин разъяснил Байдену последствия возможного введения санкций со стороны США

Потомки расценят как огромную ошибку возможные санкции в отношении России со стороны США. Об этом по итогам телефонного разговора Владимира Путина и Джо Байдена завил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он уточнил, что американский президент пригрозил ограничениями, если Москва «продолжит эскалацию».

«Если Запад решится ввести санкции, то все это может привести к полному разрыву отношений между странами», - приводит Ушаков слова президента.

Сам Байден заверил Путина, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения. Также, по словам американского президента, Москва и Вашингтон должны и могут сыграть ключевую роль в усилиях по обеспечению мира и безопасности в Европе и других странах.

Ушаков подчеркнул, что состоявшийся телефонный разговор не был предновогодним. По его словам, обе стороны остались довольны контактом.

«Переговоры носили откровенный, содержательный, конкретный характер. Направленность была конструктивной», - уточнил помощник президента.

Ушаков добавил, что с американской стороны было проявлено желание понять логику российских гарантий безопасности. Президенты условились, что переговоры будут идти по трем трекам: в Женеве, Брюсселе и Вене.