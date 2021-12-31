Путин объяснил Байдену реакцию России на размещение вооружений у своих границ
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Россия в сложной ситуации будет вести себя так, как вели бы себя США, если бы наступательные вооружения были размещены вдоль американских границ. Об этом по итогам переговоров Владимира Путина и Джо Байдена сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Байден упомянул, что в случае продолжения эскалации западные страны предпримут масштабные санкции по экономической, финансовой и военной линиям», - отметил Ушаков.
На слова о возможном введении ограничений Путин ответил следующее: «если Запад решится, то все это может привести к полному разрыву отношений между странами».
«Также Путин упомянул, что впоследствии наши потомки оценят это как огромную ошибку», - сказал Ушаков.