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Путин объяснил Байдену реакцию России на размещение вооружений у своих границ

Иван Линдеманн
01:36 31.12.2021
Путин объяснил Байдену реакцию России на размещение вооружений у своих границ
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Россия в сложной ситуации будет вести себя так, как вели бы себя США, если бы наступательные вооружения были размещены вдоль американских границ. Об этом по итогам переговоров Владимира Путина и Джо Байдена сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Байден упомянул, что в случае продолжения эскалации западные страны предпримут масштабные санкции по экономической, финансовой и военной линиям»,  - отметил Ушаков.

На слова о возможном введении ограничений Путин ответил следующее: «если Запад решится, то все это может привести к полному разрыву отношений между странами».

«Также Путин упомянул, что впоследствии наши потомки оценят это как огромную ошибку», - сказал Ушаков.

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