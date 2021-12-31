По трем трекам: переговоры РФ и США по гарантиям безопасности пройдут в Женеве, Брюсселе и Вене

Владимир Путин и Джо Байден условились, что переговоры по гарантиям безопасности будут проходить по трем направлениям: в Женеве, в Брюсселе (по линии Россия - НАТО), и Вене (по линии ОБСЕ). Об этом по итогам телефонного разговора президентов России и США заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Он отметил, что в Женеве переговоры пройдут 9-10 января, в Брюсселе - 12 января, в Вене дискуссии начнутся 13 января.

«Переговоры не должны перерасти в болтовню. Мы ждем результатов», - добавил Ушаков.

Помощник Путина сказал, что президент РФ подробно изложил Байдену принципы, которые были указаны в переданных США документах. Российский лидер отметил, что Москве нужен результат в виде обеспечения гарантированной безопасности страны.

Ушаков уточнил, что Байден проявил желание понять логику российских гарантий безопасности. В целом, по словам помощника президента, переговоры носили откровенный, содержательный и конкретный характер.