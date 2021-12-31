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Байден заверил Путина, что не станет размещать наступательные вооружения на Украине

Анна Касаткина
01:45 31.12.2021
Переговоры двух лидеров проводились по инициативе Москвы и длились 50 минут.
Байден заверил Путина, что не станет размещать наступательные вооружения на Украине
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения, в этом президента РФ Владимира Путина заверил его американский коллега Джо Байден. Об этом после телефонного разговора лидеров журналистам сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков.

«Байден четко заявил о том, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения», - сказал он.

Переговоры Путина и Байдена прошли по московскому времени в ночь на пятницу, 31 декабря. Они проводились по инициативе Москвы и длились 50 минут. В ходе них стороны продолжили обсуждать темы, которые затронули в ходе последнего разговора по видеосвязи 7 декабря и затронули тему гарантий безопасности.

Ранее сообщалось, что Путин объяснил Байдену реакцию России на размещение вооружений у своих границ.

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