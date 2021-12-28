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Россия и НАТО: о чем говорил замминистра Фомин на брифинге для иностранных военных атташе

10:47 28.12.2021
Замминистра обороны подробно разъяснил, как продолжение конфронтационного курса НАТО вынуждает Россию жестко поставить вопрос о юридических гарантиях безопасности.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Отношения Россия - НАТО в последние годы перешли от сотрудничества к противостоянию. Одной из причин стали официальные доктрины альянса, в которых наша стана определена в качестве главного источника угроз.

Об этом на брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, аккредитованных в Москве, заявил заместитель министра обороны Александр Фомин. По его словам, в НАТО перешли к практике прямых провокаций вблизи наших границ. Он также подчеркнул, что альянс постоянно игнорировал российские интересы и уклонялся от равноправного обсуждения имеющихся проблем.

«Военное строительство блока полностью перенацелено на подготовку к крупномасштабному вооруженному конфликту высокой интенсивности с Россией. Ежегодно блоком НАТО проводится 30 крупных учений, в ходе которых отрабатываются сценарии ведения военных действий против России», - сказал Фомин.

По его словам, в рамках учебно-боевых мероприятий НАТО особое внимание уделяется созданию ударных группировок у границ нашей страны. Например, в мае-июне 2021 года была проведена серия учений Defender Europe 2021 с переброской из США и Западной Европы на «восточный фланг» войск усиления. Их численность, заметил Фомин, составляла до 40 тысяч человек.

Кроме того, замминистра указал на увеличение количества учений и присутствия военной техники альянса сразу по нескольким направлениям. Это касается Балтийского и Черного морей и их воздушного пространства, а также Арктики.

«В Черноморском регионе по сравнению с 2020 годом интенсивность задействования разведывательной авиации выросла более чем на 60%. Количество самолетовылетов увеличилось с 436 до 710», - отметил Фомин.

Он добавил, что стратегические бомбардировщики В-1B и В-52Н ВВС СIIIA 92 раза в текущем году (в прошлом - 78 раз) совершали полеты в воздушном пространстве Причерноморья с выходом на условный рубеж применения крылатых ракет. Минимальное приближение к границе России в западной части Крыма, по словам Фомина, составило 15 километров.

Кроме этого, с января по декабрь текущего года совершено 30 заходов кораблей НАТО, в 2020 году их было 23. Суммарная продолжительность пребывания составила более 400 суток, в 2020 году - 359 дней.

Замминистра обороны подчеркнул, что продолжение такого курса вынуждает Россию жестко поставить вопрос о юридических гарантиях безопасности.

«Продолжение альянсом конфронтационного курса в отношении нашей страны вынуждает нас жестко поставить перед НАТО вопрос о юридически обязывающих гарантиях безопасности для России, которые исключали бы любое дальнейшее продвижение блока на восток и размещение угрожающих систем вооружений в непосредственной близости от наших границ», - сказал Фомин.

О том, что такие переговоры между США и Россией пройдут уже после Нового года, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

При этом, по словам Фомина, Россия готова начать переговоры по безопасности в любой удобный момент. 

«Полагаем, что данное соглашение разработано в интересах как России, так и Европы в целом. Рассчитываем на серьезный, конструктивный разговор. Ждем от альянса скорейшей предметной реакции на наши предложения и готовы начать переговоры в любой удобный момент», - подытожил Фомин.

Ранее президент России Владимир Путин предостерег Запад от попыток «заболтать» переговоры по гарантиям безопасности.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Андрей Работнов

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