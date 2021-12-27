В Минобороны рассказали об участившихся учениях НАТО в Черноморской зоне

Масштабы и интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки по планам НАТО в Черноморской зоне значительно увеличилось. Об этом на брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, аккредитованных в Москве заявил заместитель министра обороны Российской Федерации Александр Фомин.

«Всего в текущем году командование объединенными вооруженными силами НАТО провело именно в Черном море 15 учений. В 2020 их было восемь. Присутствие в акватории Черного моря кораблей и вспомогательных судов внерегиональных государств НАТО фактически приобрело постоянный характер», - заявил Фомин.

По его словам, с января по декабрь текущего года совершено 30 заходов кораблей НАТО, в 2020 году их было 23. Суммарная продолжительность пребывания составила более 400 суток, в 2020 году - 359 дней.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов.