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МО РФ: военное строительство НАТО перенацелено на подготовку к вооруженному конфликту с Россией

19:01 27.12.2021
Замминистра обороны Александр Фомин напомнил, что в доктринальных документах альянса последних лет Россия, «без каких-либо экивоков определена в качестве главного источника угроз коалиционной безопасности».
МО РФ: военное строительство НАТО перенацелено на подготовку к вооруженному конфликту с Россией
© Фото: nato.in
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НАТО готовится к крупномасштабному вооруженному конфликту с Россией. Такое заявление сделал заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

«Военное строительство блока полностью перенацелено на подготовку к крупномасштабному вооруженному конфликту высокой интенсивности с Россией», - сказал военачальник на брифинге для военных атташе и представителей посольств иностранных государств, аккредитованных в Москве.

Фомин добавил, что в доктринальных документах альянса последних лет, например, в военной стратегии НАТО 2019 года, Россия, «без каких-либо экивоков определена в качестве главного источника угроз коалиционной безопасности».

Замминистра обороны Российской Федерации при этом напомнил, что, «Римская декларация до сих пор остается в силе».

«В ней, в частности, определено, что Россия и альянс не рассматривают друг друга как противника. Эта установка была подтверждена на саммите Совета Россия-НАТО в 2010 году в Лиссабоне», - сказал замминистра обороны РФ.

Фомин также высказал мнение, что в НАТО выбрали сдерживание России вместо общих проектов

Сегодня же российский министр иностранных дел Сергей Лавров назвал НАТО геополитическим проектом по освоению бесхозной земли, оставшейся после развала Организации Варшавского договора. По словам дипломата, если бы НАТО было оборонительным альянсом, то не стало бы расширяться в восточном направлении. Глава МИД при этом подчеркнул, что Россия не будет мириться с тем, что в альянсе «замахнулись на порог нашего дома».

Материал подготовили: Роман Захаров, Николай Баранов

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