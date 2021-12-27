В МИД РФ высказали опасения, что Запад попробует «заболтать» тему гарантий безопасности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал опасения, что Запад попробует «заболтать» тему гарантий безопасности.

«Главное - это, как сказал президент, чтобы не было болтовни, чтобы не "замотали" наши предложения в бесконечных дискуссиях, чем Запад славится, чем умеет заниматься. А чтобы был результат всех этих дипломатических усилий», - сказал Лавров в интервью YouTube-каналу «Соловьев Live».

Глава МИД подчеркнул, что для России важен не только результат, но его достижение в определенный промежуток времени.

Бесконечные переговоры, по словам Лаврова, станут площадкой для «двусмысленных обещаний», в ходе которых Запад обязательно попробует опять обмануть Россию.

Также Лавров отверг возможность вступления России в НАТО. Он заявил, что процесс вертится не вокруг НАТО или ЕС, а вокруг того, что Запад не хочет иметь соперников на международной арене.