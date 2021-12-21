Владимир Путин предостерег Запад от попыток «заболтать» переговоры по гарантиям безопасности

Россию не устроит, если западные партнеры захотят «заболтать» переговоры по предложениям о гарантиях безопасности, заявил президент России Владимир Путин.

«Есть и опасность, что будет предпринята попытка заболтать, погрузить в какое-то болото все наши предложения, а самим, используя эту паузу, делать то, что они хотят. Чтобы всем было понятно, мы это понимаем, и такой поворот событий, такое развитие событий нас, конечно, не устроит», - заявил президент на коллегии Минобороны.

Ранее российский МИД выразил мнение, что США будут затягивать ответ по предложению взаимных гарантий безопасности со стороны РФ, которые были опубликованы в пятницу.

Напомним, Москва представила проект договора, в котором Вашингтону предлагается взять на себя обязательство не создавать военные базы в странах бывшего СССР, не использовать их военную инфраструктуру и не развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.