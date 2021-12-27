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Молниеносная и опасная: что говорят ученые о пятой волне COVID-19

Россина Бодрова
20:35 27.12.2021
В ряде стран обновлены антирекорды суточного прироста новых больных, власти ужесточают ограничительные меры и призывают население вакцинироваться.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Frank Rumpenhorst, dpa, Globallookpress
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Более 100 тысяч заболевших за сутки во Франции, свыше 90 тысяч - в Великобритании. Пятую волну коронавируса, которая накрывает Европу, уже окрестили молниеносной. Стали чаще заражаться врачи, у детей выявляют опасные осложнения. Власти ужесточают ограничения, в том числе из-за «омикрона». В Австрии ввели огромные штрафы за отказ от вакцинации, в китайском Сиане объявили локдаун.

Если пресса до людей не достучится, к делу подключится английский глашатай. В Соединенном королевстве объявляют не самые приятные новости - 90 тысяч заболевших в сутки. Плюс - высокая заболеваемость среди врачей и постковидные осложнения у детей. Ученые описывают это как мультивоспалительный процесс: боли в животе, в груди, сыпь, опухание конечностей и другие недуги проявляются одновременно.

«Процесс развивается спонтанно, симптомы схожи с опасными для жизни состояниями, такими как сепсис или менингит. При отсутствии лечения могут возникнуть серьезные осложнения. Однако пока, этот побочный эффект встречается редко - 0,5 процента среди всех зараженных детей», - пишет издание Express.

Вирус атаковал и мировое воздушное пространство - отменено уже более 5 тысяч рейсов. «Омикрон» выявили у пилотов, бортпроводников и других сотрудников авиакомпаний. В итоге, персонал на изоляции, работать некому. Те, кто на рождество и не собирался путешествовать - выходят на улицы. В Австрии минувшей ночью вспыхнули протесты. Тысячи людей, в масках и без, вышли против ограничительных мер и обязательной вакцинации - власти с нового года вводят штрафы в несколько тысяч евро за отсутствие прививки. Шаг вынужденный - с приходом нового штамма число заболевших увеличилось вдвое.

В Париже созывают чрезвычайный совет министров, а на связь с Минобороны выйдет президент Эммануэль Макрон. На повестке дня новая, как ее уже прозвали в СМИ, смертоносная и молниеносная волна эпидемии. Юг Франции погрузился в красную зону: Прованс, Альпы, Лазурный берег: 99% реанимаций заняты больными с ковидом.

Защитные костюмы спасают врачей от инфекции, но не от холода. В китайском Сиане ночью до -6 градусов. На коронавирус тестируют в любую погоду. В шестимиллионном городе обнаружен зараженный ковидом - власти моментально объявляют локдаун. Людям запрещено покидать дома, за исключением важных случаев. В магазин или аптеку - раз в два дня. На азиатском пространстве свои методы борьбы с эпидемией - в Южной Корее открывают новые лекарства:

«Это первый пероральный препарат, который будет внедрен в стране. Он позволит разнообразить лечение и поможет предотвратить серьезное ухудшение состояния пациентов», - отметил министр продуктов питания и безопасности лекарственных препаратов Южной Кореи Ким Ганглип.

В Индии власти выходят на новый уровень вакцинации.

«В новом году мы начнем вакцинацию детей в возрасте от 15 до 18 лет. Это решение не только усилит борьбу страны с коронавирусом, но и снизит заботы о школьниках и их родителях», - считает премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Дорожную карту «омикрона» составляют и наши специалисты Роспотребнадзора. На днях они вернулись из ЮАР. Ученые в контакте с иностранными министрами здравоохранения, руководителями больниц и обычными докторами обменивались опытом и последними наработками по борьбе с новым штаммом инфекции. Эпидемиологам еще предстоит проанализировать и собрать воедино все данные, но главное заключение уже сделано: «омикрон» способен вскрывать иммунную систему не только взрослых, но и детей.

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