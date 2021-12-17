Российские специалисты изучили проявления омикрон-штамма в клиниках ЮАР

В Йоханнесбурге группа специалистов Минздрава РФ совместно с сотрудниками Роспотребнадзора посетила две клиники, которые помогают пациентам с COVID-19, в том числе крупнейшую клинику в Африке, рассчитанную на 3 000 мест.

«Специалисты осмотрели отделения реанимации и инфекционные отделения для взрослых и детей, провели обход пациентов, ознакомились с протоколами лечения для разных групп больных. В ходе визита, в частности, изучались клинические проявления нового штамма "омикрон", особенности течения заболевания. Работа группы в ЮАР будет продолжена в тесном контакте с местными клиницистами и учеными», - говорится в сообщении Министерства здравоохранения России.

Напомним, что в рамках реализации договоренностей, которые были достигнуты в ходе состоявшегося 9 декабря текущего года телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и его южноафриканским коллегой Сирилом Рамафосой, 13 декабря в Йоханнесбург прибыл самолет Ил-76 МЧС России с группой медицинских специалистов, направленных в Южно-Африканскую Республику по поручению российского руководства. В их числе специалисты Минздрава РФ, клиницисты и ученые из ведущих исследовательских центров российского здравоохранительного ведомства, в том числе центра Гамалеи, а также сотрудники подведомственных Роспотребнадзору ЦНИИ эпидемиологии, противочумного института «Микроб» и центра «Вектор».

Целью экспедиции является разработка методов борьбы с новым штаммом COVID-19 «омикрон», стремительно распространяющимся по территории Южной Африки. Специалисты из России вместе с коллегами из ЮАР будут работать в лечебных учреждениях, а также проводить исследования и обмениваться опытом борьбы с коронавирусом.