Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Российские специалисты изучили проявления омикрон-штамма в клиниках ЮАР

Роман Захаров
10:14 17.12.2021
Работа российской группы в ЮАР будет продолжена в тесном контакте с местными клиницистами и учеными.
© Видео: Минздрав РФ © Фото: Минздрав РФ
Читайте нас на:

В Йоханнесбурге группа специалистов Минздрава РФ совместно с сотрудниками Роспотребнадзора посетила две клиники, которые помогают пациентам с COVID-19, в том числе крупнейшую клинику в Африке, рассчитанную на 3 000 мест.

«Специалисты осмотрели отделения реанимации и инфекционные отделения для взрослых и детей, провели обход пациентов, ознакомились с протоколами лечения для разных групп больных. В ходе визита, в частности, изучались клинические проявления нового штамма "омикрон", особенности течения заболевания. Работа группы в ЮАР будет продолжена в тесном контакте с местными клиницистами и учеными», - говорится в сообщении Министерства здравоохранения России.

Напомним, что в рамках реализации договоренностей, которые были достигнуты в ходе состоявшегося 9 декабря текущего года телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и его южноафриканским коллегой Сирилом Рамафосой, 13 декабря в Йоханнесбург прибыл самолет Ил-76 МЧС России с группой медицинских специалистов, направленных в Южно-Африканскую Республику по поручению российского руководства. В их числе специалисты Минздрава РФ, клиницисты и ученые из ведущих исследовательских центров российского здравоохранительного ведомства, в том числе центра Гамалеи, а также сотрудники подведомственных Роспотребнадзору ЦНИИ эпидемиологии, противочумного института «Микроб» и центра «Вектор».

Целью экспедиции является разработка методов борьбы с новым штаммом COVID-19 «омикрон», стремительно распространяющимся по территории Южной Африки. Специалисты из России вместе с коллегами из ЮАР будут работать в лечебных учреждениях, а также проводить исследования и обмениваться опытом борьбы с коронавирусом.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.