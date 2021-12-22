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Эпидемиологи назвали группу риска при «омикроне»

Светлана Иванова
15:09 22.12.2021
Перенесенный COVID-19, за которым последовала вакцинация, вероятно, обеспечивает защиту от тяжелого течения заболевания при инфицировании вариантом «омикрон», сообщили эпидемиологи из РФ и ЮАР.
Эпидемиологи назвали группу риска при «омикроне»
© Фото: Brilla Vida, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Штамм коронавируса «омикрон» обладает высокой трансмиссивностью (передаваемость от человека к человеку) по сравнению с другими штаммами. В результате в ЮАР, где был впервые выявлен мутировавший вирус, в декабре резко возросло число заболевших, причем время удвоения количества инфицированных составляет 3.18-3.61 дня.

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам российско-южноафриканской научной миссии по изучению особенностей новой коронавирусной инфекции, вызываемой вариантом «омикрон». Сообщение распространил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Специалисты обратили внимание на значительную роль молодых людей на начальном этапе распространения инфекции. Первоначальным очагом «омикрона» стал густонаселенный регион Тшване, включающий столицу Преторию и соседствующий с экономическим центром Йоханнесбургом. Причем мутировавший вирус сформировался независимо от вариантов «дельта» и «бета».

«Омикроном» часто заражаются молодые люди и дети. Среди обращающихся по разным причинам в больницы ЮАР детей инфицированы почти 50%. Чаще всего картина заболевания совпадает с симптомами гриппа, большое число бессимптомных случаев. Стоит отметить, что коллективный иммунитет в ЮАР находится на уровне около 70%. Среди невакцинированных лиц с факторами риска, особенно старших возрастных групп, болезнь протекает тяжелее. Частота реинфекции и инфекции у привитых находится на уровне 15-20% в общем и характеризуется более легким течением.

По сравнению с исходным штаммом степень нейтрализации варианта «омикрон» снижена от 3 до 41 раза в зависимости от иммунологического статуса, поэтому перенесенное заболевание, за которым последовала вакцинация или повторная вакцинация, вероятно, обеспечивает защиту от тяжелого течения заболевания при инфицировании вариантом «омикрон», говорится в сообщении.

Российские специалисты вместе с коллегами из Южной Африки изучали мутировавший вирус  и особенности его распространения в ЮАР с 13 по 22 декабря 2021 года.

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